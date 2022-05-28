Украина просит FATF исключить РФ из своего состава и внести ее в "черный список"

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Министр финансов обратилась к странам-членам и наблюдателям Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) с просьбой внести Россию в черный список и исключить ее из FATF.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, министр финансов Сергей Марченко обратился к 37 министрам финансов стран-членов и наблюдателям FATF. Причиной такого предложения является грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов FATF и влияние страны на безопасность в Украине и мире.

"Последние события указывают на то, что Российская Федерация злоупотребляет своим положением члена FATF, не соблюдает стандарты этой организации. Кроме того, Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег", – пояснили в правительстве.

Отмечается, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.

В Минфине говорят, что российское вторжение и так сделало Россию государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором. В то же время списки FATF являются важным ориентиром для многих предприятий и инвесторов, когда они оценивают риски работы с той или иной страной.

"Если Россия будет включена в черный список FATF, риски продолжения ведения бизнеса с Россией возрастут, что сделает ее менее привлекательной для глобального бизнеса. Это также усложнит торговлю с Россией и поможет лишить российскую военную машину финансирования", – добавил Марченко. "Россия подорвала принципы и стандарты FATF, используя свою финансовую и банковскую систему для финансирования террористических организаций".

Напоминаем:

Глава Госфинмониторинга обратился к Президенту FATF с призывом внести Россию и Беларусь в черный список FATF, организации, занимающейся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.