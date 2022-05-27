СМИ: один из богатейших российских миллиардеров за день до санкций переписал бизнес на жену

Российский бизнесмен Андрей Мельниченко уступил контроль над двумя крупнейшими в мире компаниями по производству угля и удобрений (СУЭК и ЕвроХим) своей жене за день до попадания под санкции Европейского союза.

Об этом пишет Reuters.

Издание пишет, что до 8 марта Мельниченко контролировал две компании через цепочку трастов и корпораций.

Однако, когда началась полномасштабная война, он начал беспокоиться о том, что будет включен в список санкций и 8 марта Мельниченко уведомил доверенных лиц о своем уходе с должности бенефициара.

Напоминаем:

Мельниченко в прошлом году занял восьмое место среди самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием в 18 миллиардов долларов.

Европейский союз ввел санкции против Мельниченко 9 марта, сославшись на его предполагаемую близость к Кремлю.