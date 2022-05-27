В Правительстве сказали, какие сферы получили льготные кредиты больше всех

По программе льготных кредитов "5-7-9%" уже выдали 41,5 тысячи кредитов на общую сумму 114 миллиардов.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Это преимущественно предприятия сельского хозяйства (51%), торговли и производства (22,5%) и промышленная переработка (14,5%).

Среди регионов в льготном кредитовании бизнеса лидируют Киев, Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

Большинство кредитов (на общую сумму 58,3 млрд) предприниматели берут на антикризисные цели, значительное количество кредитов на рефинансирование (25,8 млрд), а также с целью осуществления инвестиций (10,2 млрд).

В программе задействованы 42 банка, из которых по количеству кредитных договоров держат первенство "ПриватБанк" (17 тыс.), "Ощадбанк" (5,2 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (3,8 тыс.).

Напоминаем:

Кредитная программа позволяет привлечь до 60 млн. грн. под 0% на период действия военного времени +1 месяц с гарантией от Правительства на уровне 80%.

Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд. грн. под 5% годовых.