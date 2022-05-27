ЕС может согласовать эмбарго на российскую нефть в течение 4 дней – Reuters

Страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставки российской нефти за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, послы Евросоюза могут прийти к консенсусу по этому вопросу в воскресенье, после чего лидеры стран обсудят его на саммите 30-31 мая.

Решение не вводить ограничения на поставки по трубопроводу поможет добиться поддержки Венгрии и разблокировать шестой пакет санкций, пояснили собеседники агентства.

"Идея состоит в том, чтобы разделить нефтяное эмбарго на трубопроводные и морские поставки", – пояснил источник, добавив, что трубопроводные поставки получат отсрочку, чтобы у стран было время найти им замену.Ранее о том, что страны Евросоюза обсуждают план, согласно которому из более широкого эмбарго на российское сырье временно исключат поставки нефти по трубопроводу "Дружба", рассказывали источники Bloomberg.

Санкции, предложенные Еврокомиссией требуют единогласной поддержки всех 27 стран, входящих в Евросоюз, но принятию нового пакета ограничений сопротивляется Венгрия.

У страны нет выхода к морю, и она серьезно зависит от импорта российской нефти по трубопроводу, поясняет агентство.

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Венгрии потребуется от 3,5 до 4 лет и огромные инвестиции, чтобы отказаться от российской нефти и скорректировать свою экономику.

Еврокомиссия ранее говорила, что готова инвестировать в перенастройку инфраструктуры стран альянса до 2 млрд евро для сокращения зависимости от российских энергоресурсов.