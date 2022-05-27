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Укр / Рус

Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона помощи на железнодорожных вокзалах

Пятница, 27 мая 2022, 19:05 - Cергей Мельник

Более 1,8 тысячи переселенцев из эвакуационных поездов получили 4,5 миллиона гривень помощи от государства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Уже в поезде работники Укрзализныци фиксируют данные о пассажирах и сразу передают эту информацию Укрпочте для оформления выплат. Пока услугой можно воспользоваться на вокзалах Львова и Днепра, но вскоре список мест расширится", – сообщил министр.

Экономическая правда

деньги война миграция железная дорога Минцифра
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