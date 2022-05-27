Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона помощи на железнодорожных вокзалах

Более 1,8 тысячи переселенцев из эвакуационных поездов получили 4,5 миллиона гривень помощи от государства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Уже в поезде работники Укрзализныци фиксируют данные о пассажирах и сразу передают эту информацию Укрпочте для оформления выплат. Пока услугой можно воспользоваться на вокзалах Львова и Днепра, но вскоре список мест расширится", – сообщил министр.

Экономическая правда