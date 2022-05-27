В РГК Фирташа заявили об убытках в 10 миллиардов у облгазов из-за войны

В "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа заявили, что убытки Операторов газораспределительных сетей (ГРМ) от российской агрессии оцениваются в 9,9 млрд грн.

Об этом заявили в компании.

"За три месяца войны размер ущерба от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд грн.

За это время было возобновлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей. С начала российского вторжения имеем случаи целенаправленного уничтожения объектов критической инфраструктуры российскими захватчиками: уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 кв. м построек", - говорят в компании.

Из-за боевых действий было отключено и повреждено 1074 газораспределительных и 2739 шкафовых газорегулирующих пунктов.

Сообщается о возобновлении работы 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов.

Напомним:

Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей или так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40. Около 70% газа в стране распределяет Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Экономическая правда