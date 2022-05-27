Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Один из источников объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание).

Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает собеседник. Но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.

Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию. Но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли.

Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

По словам, источника, сейчас требования по "чистоте" самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны. В качестве примера собеседник привел Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам "с двойной регистрацией" (самолеты, принудительно зарегистрированные в России).

Другой собеседник в российской авиакомпании подтвердил, что без сертификата о дерегистрации самолеты не допускаются к полетам в Китай.