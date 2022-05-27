СБУ помешала России обойти санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан"
Служба безопасности Украины помешала РФ обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegtam.
Так, СБУ установила, что РФ зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве.
"Это позволило бы оккупантам вполне "легально" обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора", - говорится в сообщении.
СБУ подчеркиват - теперь РФ не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП "Антонов", ни в одной стране.
"Это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Летать им осталось недолго, и приземляться будет тяжело", – добавили в ведомстве.
Экономическая правда
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