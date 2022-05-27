Во Львове подняли стоимость проезда в городских автобусах: когда начнут действовать новые тарифы

Стоимость проезда во львовских автобусах подняли с 10 до 15 грн – новые тарифы начнут действовать со 2 июня.

Такое решение было принято 27 мая на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.

В горсовете отмечают, что такое решение было принято в ответ на обращение перевозчиков.

При этом перевозчики в своих обращениях потребовали, чтобы стоимость проезда составляла более 20 грн, иначе предупреждали, что автобусы не выедут на маршруты.

"Все потому, что в существующем тарифе цена на горючее установлена ​​на уровне 24 грн, а сегодня она – почти 60 грн.

Решение скорректировать тариф на проезд было принято в связи с ростом цен и дефицитом топлива", - объяснили в горсовете.

В то же время, цена на проезд в трамваях и троллейбусах остается неизменной. Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров.

"Автоперевозчики просили поднять цену на проезд до более 20 гривен. В предыдущий тариф заложена стоимость горючего 24 грн. Сегодня она почти 60 грн. Поэтому работа автобусов стала убыточной. Не помогло урегулировать ситуацию и сокращение на 20% дублирующих маршрутов", - заявил Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры

"Причиной корректировки стоимости проезда в автобусном транспорте является существенный рост цен на горючее. Поэтому перевозчики Львова предупредили о критической ситуации. Они заявили о возможной остановке общественного транспорта в ближайшие дни, если не скорректировать стоимость проезда", - пояснил он.

Экономическая правда