"Нафтогаз" начал передарбитражную процедуру против "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" начал передарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" условия "качай или плати" по контракту на транзит газа, то есть неполной оплаты забронированных мощностей.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали передарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения в "Газпром". Есть определенное время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос в арбитраж, если не решим – новый арбитраж", – заявил Витренко.

Причина заключается в том, что российский "Газпром" платит меньше, чем должен по контракту без всяких на то оснований. Глава НАКа напомнил, что невыполнение "Газпромом" своих обязательств по контракту означает нарушение соглашения об урегулировании, согласно которому НАК отказался от претензий в начавшемся в 2018 году арбитраже на сумму 12,2 млрд долларов.

"Если они не выполняют обязательства "качай или плати", то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на 12,2 млрд долларов, которые мы отозвали из арбитража", – подчеркнул Витренко.

Напоминаем:

Согласно подписанному в конце 2019 года межправительственному протоколу Украина-РФ-Еврокомиссия, было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от имеющихся исков и подписанием транзитного соглашения на 5 лет.

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в 2019 году сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сут) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

Одно из условий контракта – "качай или платы", предусматривающий оплату забронированных объемов даже при меньшем физическом транзите.





