Российским олигархам могут разрешить откупиться от санкций: деньги пойдут на восстановление Украины – AP

Страны G7 обдумывают, разрешить ли российским подсанкционным олигархам заплатить за выход из санкций: предполагается, что средства пойдут на восстановление Украины. Ни сами российские олигархи, ни украинские власти якобы не против такой идеи.

Об этом пишет AP со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, на встрече министров финансов стран G7 в Германии вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею после того, как переговорила об этом с российскими олигархами (Фриланд в 1990-е работала журналистом в Москве и имеет связи в России).

По словам чиновника, представители украинской власти были в курсе дискуссий.

Он добавил, что в интересах Запада то, чтобы известные олигархи отмежевались от президента РФ Владимира Путина, в то же время обеспечивая финансирование Украины.

"Мы бы об этом не говорили, если бы не было определенного комфорта со стороны украинцев.

Мы должны знать, что это работает и для них", – добавил собеседник.

Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить о внутренних дискуссиях G-7.

По словам источников, сейчас это только идея, но западные союзники проявили в ней интерес.

AP добавляет, что чиновники ЕС говорили о необходимости искать новые пути конфискации активов для помощи Украине.

При этом предложение Канады, пишет агентство, устранит юридические препятствия для использования заблокированных активов - олигархи добровольно откажутся от доли своего имущества за рубежом.

Экономическая правда