Иран будет поставлять России турбины и запчасти в обмен на сталь
Министр торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амин заявил, что Иран будет использовать бартерную торговлю с Россией для обеспечения поставок сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.
Об этом сообщает иранский канал Press TV.
Министр обсудил эту тему в кулуарах состоявшегося накануне заседания межправкомиссии РФ и Ирана, 26 мая.
Отмечается, что Иран и РФ будут введут большие бартерные договоренности для облегчения торговли между двумя странами, включая план, который позволит Ирану импортировать сталь из России в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.
Министр добавил, что Иран сможет экспортировать автомобильные запчасти и газовые турбины в Россию в обмен на импорт российской стали.
По его словам, некоторые иранские компании подписали соглашения о поставках или ремонте газовых турбин на российских электростанциях.
Издание добавляет, что Иран и Россия планируют увеличить двустороннюю торговлю, стремясь компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, сопредседатель иранско-российской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, заявил в среду, что годовая стоимость экономических связей между двумя странами может возрасти почти в 10 раз и достигнуть 40 миллиардов долларов.
Экономическая правда
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