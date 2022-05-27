Иран будет поставлять России турбины и запчасти в обмен на сталь

Министр торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амин заявил, что Иран будет использовать бартерную торговлю с Россией для обеспечения поставок сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Об этом сообщает иранский канал Press TV.

Министр обсудил эту тему в кулуарах состоявшегося накануне заседания межправкомиссии РФ и Ирана, 26 мая.

Отмечается, что Иран и РФ будут введут большие бартерные договоренности для облегчения торговли между двумя странами, включая план, который позволит Ирану импортировать сталь из России в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.

Министр добавил, что Иран сможет экспортировать автомобильные запчасти и газовые турбины в Россию в обмен на импорт российской стали.

По его словам, некоторые иранские компании подписали соглашения о поставках или ремонте газовых турбин на российских электростанциях.

Издание добавляет, что Иран и Россия планируют увеличить двустороннюю торговлю, стремясь компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, сопредседатель иранско-российской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, заявил в среду, что годовая стоимость экономических связей между двумя странами может возрасти почти в 10 раз и достигнуть 40 миллиардов долларов.

Экономическая правда