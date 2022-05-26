Украина имеет запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос до конца 2022

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м.

Об этом сказал советник Президента Олег Устенко в комментарии американскому изданию Newsweek.

Он добавил, что, по его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море.

Напоминаем:

Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.

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