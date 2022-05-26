Миграционная служба частично возобновила работу электронной очереди

Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса Электронная очередь.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

На данній момент к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины. В частности, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.