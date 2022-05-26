НБУ просит временно запретить взимать просроченные долги с военных

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Национальный банк обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Для этого нужно внести изменения в закон "О потребительском кредитовании". А именно НБУ предлагает временно, на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, запретить взимать просроченную задолженность с военнослужащих.

Речь идет, в частности, о военных Вооруженных Силах Украины и других образованных воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи, проходящих военную службу на территории Украины, а также украинцев, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.

Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание; членов добровольческих формирований территориальных общин при участии в подготовке формирований и выполнения задач территориальной обороны Украины.

Запрет на взыскание просроченных долгов будет распространяться как на военнослужащих, так и на членов их семей, близких и представителей. В частности, запрещается звонить и отправлять сообщения.

В случае нарушения будут применяться предусмотренные "коллекторским законом" меры, а именно - штраф от 50-100 тыс. грн, или исключение из Реестра коллекторских компаний, то есть фактический запрет вести коллекторскую деятельность.