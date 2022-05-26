Румыния выйдет из возглавляемых Россией инвестиционных банков

Правительство Румынии объявило о намерении выйти из Международного банка экономического сотрудничества (IBEC) и Международного инвестиционного банка (IBB), основным акционером которых является РФ.

Об этом пишет Euractiv.

"Выход осуществлен в течение минимум шести месяцев с момента уведомления, в соответствии с Конвенцией IBEC. Координация будет проводиться с Польшей, Чехией, Словакией и Болгарией, чтобы обеспечить одновременный выход", - говорится в решении правительства.

IBEC оказывает целевую поддержку экспортно-импортным операциям между странами-членами, в которые входят Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Словакия, а также Российская Федерация, Монголия и Вьетнам.

Основанный в 1963 году, банк бывших социалистических государств к концу 2021 года имел активы в 776 миллионов евро.

В апреле Fitch Ratings отозвало рейтинги IBEC из-за нехватки информации.

В то же время, Международный инвестиционный банк (IBB), штаб-квартира которого недавно переместилась в Будапешт при поддержке правительства Венгрии, ранее считался "троянским конем Путина" и вызвал беспокойство за рубежом, особенно в США, говорится в сообщении.

В 2019 году девять сенаторов США-демократов, включая тогдашнего кандидата на выборы в президенты от партии Берни Сандерса, написали письмо, в котором выразили свои опасения относительно IBB, который "широко рассматривается как подразделение российской секретной службы".

Венгерская оппозиция назвала это финансовое учреждение "банком-шпионом" и требовала выхода Венгрии после вторжения России в Украину, но правительство требование отклонило.

Россия является крупнейшим акционером банка с 47,46%, за ним следует Венгрия (17,37%).

В странах ЕС Болгарии принадлежит 9,93%, Чехии (8,80%), Румынии (6,14%) и Словакии (6,7%) соответственно.

Экономическая правда