Выручка кафе и ресторанов на западе Украины возобновилась за три месяца войны – исследование

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Через три месяца с начала полномасштабной войны РФ против Украины выручка заведений общепита на западе страны и в некоторых центральных областях достигла показателей до 24 февраля.

Об этом говорится в совместном исследовании Poster и Work.ua.

Отмечается, что работает всего 68% от заведений питания по сравнению с началом февраля. Несмотря на это, количество вакансий и показатели выручки иногда превышали показатели до полномасштабного вторжения.

Лучшие показатели выручки у заведений Закарпатской области: за неделю 16-22 мая их выручка в среднем достигла 152% против недели 14-20 февраля. В Волынской и Черновицкой областях выручка достигает 120%.

Некоторые центральные регионы приближаются к прошлым показателям: в Днепропетровской и Кировоградской областях касса превысила 90%, а в Полтавской даже достигла 105%. Более сложная ситуация в недавно деоккупированных Киевской, Черниговской и Сумской областях, где касса заведений возобновилась на 60%.

Самые плохие показатели на востоке и юге — в Донецкой области получают всего 6% выручки, в Харьковской — 14%, в Херсонской и Николаевской более 20%. Данных о Луганской области нет. Исследование охватывает 5000 заведений общепита.

По сравнению с неделей до полномасштабного вторжения России количество вакансий в четырех крупных городах Украины (Киеве, Одессе, Львове и Днепре) по наиболее популярным ресторанным специальностям упало более чем втрое в мае. При этом Львов даже показал небольшой прирост, а другие города почти 80-90% падения.

CEO и соучредитель Work.ua Артур Михно констатирует, что рынок труда постепенно возрождается. По его словам, в среднем на одну вакансию сейчас претендуют пять раз больше соискателей, чем до полномасштабной войны.