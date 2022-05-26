ГБР арестовало белорусские вагоны и удобрения на 20 миллионов долларов

Госбюро расследований арестовало имущество белорусской компании на 20 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в Николаевской области сотрудники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями.

"77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн. долларов США (более 700 млн. гривен).

65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу", - говорится в сообщении.

Следователи ДБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль.

"Расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура", – добавили в ГБР.

Экономическая правда