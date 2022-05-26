Эстонская Nortal приобрела IT-компанию Skelia, большинство специалистов которой работают в Украине и Польше

Эстонская Nortal, занимающаяся стратегическим консалтингом и внедрением технологий, объявила о приобретении IТ-компании Skelia, а также дочерних компаний в Восточной Европе.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В релизе отмечается, что Skelia - международный лидер в создании трансграничных IT и инжиниринговых организаций.

"После соглашения Nortal и Skelia сосредоточат внимание на создании новых синергий и ценностей для клиентов, а также на создании дополнительных возможностей для сотрудников Skelia в Польше и Украине, которые теперь станут частью быстро развивающейся глобальной компании, постоянно двигающейся вперед", - говорится в сообщении.

Skelia была основана в 2008 году и в настоящее время в компании работает более 350 сотрудников, преимущественно в Украине и Польше. Skelia обслуживает клиентов в 10 странах мира и работает по сети офисов в странах Бенилюкса, Польши, Украине и США.

Nortal основана в 2000 году. Компания насчитывает более 1400 сотрудников и имеет 20 офисов в Европе, США и Ближнем Востоке.

Команды Nortal предоставляют услуги стратегического консалтинга мирового класса, разработки программного обеспечения, продуктового и клиентского опыта, управления проектами и дизайна, создания значимого результата для клиентов и беспрепятственного приближения будущего. Хедофис находится в Таллине (Эстония).

"Многие компании сокращают свою деятельность в Украине или даже покидают страну. Nortal и Skelia наоборот верят в уникальное будущее Украины и силу ее народа. Вместе мы создадим лучшие возможности международного развития для работников из Украины", - заявил Прийт Аламяэ, генеральный директор и основатель Nortal.

Экономическая правда