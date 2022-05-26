Хабек: ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если нет – рассмотрит альтернативу

ЕС все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни или рассмотрит "другие инструменты", если не будет достигнуто соглашение.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на переговорах "Группы семи" в Берлине в четверг, пишет Reuters.

"Европейская комиссия предложила эмбарго как строжайшую санкцию против России после ее вторжения в Украину. Но переговоры до сих пор не привели к прорыву, поскольку Венгрия, ближайший союзник Москвы в ЕС, наложила вето на этот шаг", - напоминает агентство.

Хабек сказал, что все страны ЕС должны снизить свою нефтяную зависимость.

"Это включает Венгрию. Если вы возьмете это за основу обсуждения, то договоренность должна быть возможной. Если вы включите другие темы в вопрос о нефтяном эмбарго, это будет очень и очень тяжело", - сказал он.

"Я знаю, что продолжаются интенсивные дискуссии. Через пять дней у нас будет следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассмотреть другие инструменты", - признал Хабек.

Он не уточнил, какие это могут быть другие инструменты.

Ранее Брюссель предложил дать Венгрии, Словакии и Чехии больше времени для введения эмбарго, чем другим членам ЕС.

ЕС также предложил до 2 млрд евро на нефтяную инфраструктуру, чтобы помочь этим странам перейти на нероссийские поставки.

Однако Венгрия заявила, что для того чтобы противостоять эмбарго, нужно около 750 миллионов евро для краткосрочных инвестиций, тогда как полная модернизация ее энергетической системы обойдется в миллиарды.

Экономическая правда