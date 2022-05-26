Только с начала мая украинцы сняли за границей наличных на 22 миллиарда гривень

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За 20 дней мая почти половину всех операций с гривневыми картами украинцев за границей пришлось на снятие наличных, в том числе – на так называемый карточный туризм.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes Украина.

По его словам, ежедневно украинские банки перечисляют около 100 млн долларов в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом.

С одной стороны, это объясняется выездом украинцев за границу из-за войны, однако в НБУ проанализировали структуру этих операций и увидели, что от трети до половины операций приходится на снятие наличных.

"Например, в апреле, по нашим оценкам, 35% от общего объема операций украинцев за границей приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд. грн.)", – рассказал он.

Гелетий отметил, что более половины этих сумм приходится на клиентов банков, максимально или полностью использующих месячный лимит на обналичивание иностранных банкоматах.

"Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые "карточные туристы", зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродажи через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты", – объясняет замглавы НБУ.

При этом на межбанке, говорит он, в отдельные периоды встречалось даже превышение объемов продаж валюты над покупкой. Чистый спрос клиентов банков на безналичную валюту незначителен – около 20 млн долл. в день.

По словам Гелетия, в НБУ видят дискуссию бизнеса по свободному наличному курсу валют, но руководствуются двумя основными задачами: сохранить валютные ресурсы для приоритетных расходов на оборону и критический импорт и не допустить непроизводительного оттока капитала. Чтобы уменьшить спекуляции в виде карточного туризма, лимит на снятие наличных за рубежом с гривневых карт вдвое – до 50 тыс грн в месяц.

"Сейчас мы видим, что ситуация на наличном сегменте рынка постепенно нормализуется", – резюмирует чиновник.