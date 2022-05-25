Меняются правила выдачи бесплатных билетов для поездок по Польше

С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше.

Об этом сообщает Укрзализныця.

С первого дня лета пассажиры из Украины смогут бесплатно ездить только на маршрутах из и в следующие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Так, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежащие к следующим группам:

– дети до 18 лет;

- женщины;

- мужчины старше 60 лет;

– мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в поезда будет происходить по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта или проездного документа от УЗ на поезд в Польше или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.