Меняются правила выдачи бесплатных билетов для поездок по Польше
С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше.
Об этом сообщает Укрзализныця.
С первого дня лета пассажиры из Украины смогут бесплатно ездить только на маршрутах из и в следующие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Так, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежащие к следующим группам:
– дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
– мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в поезда будет происходить по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта или проездного документа от УЗ на поезд в Польше или Уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.