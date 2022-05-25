Шмигаль назвал количество заводов, напрямую пострадавших от войны

Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что более 200 заводов и крупных предприятий были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий.

Эти слова передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в ходе боевых действий повреждено около 25 тыс. км дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда, а также 12 аэропортов.

Напоминаем:

Ранее он заявил, что восстановление Украины после российского вторжения обойдется в 600 миллиардов долларов. Шмыгаль призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% своих резервных активов, полученных от МВФ.