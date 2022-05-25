Правительство будет просить, чтобы партнеры давали госгаратии местным компаниям для инвестиций в Украину
Среда, 25 мая 2022, 20:45 -
Правительство будет работать с партнерами Украины, чтобы они выдавали своим компаниям государственные гарантии на привлечение средств для инвестиций в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Такие гарантии, по его мнению, позволят инвестировать в реализацию крупных проектов частно-государственного партнерства в Украине.
Напоминаем:
Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.