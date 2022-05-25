Минагро хочет расширить льготное кредитование для аграриев

Минагрополитики инициирует расширение доступного кредитования для аграриев, работающих в сфере переработки с/х продукции.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Заместитель министра Тарас Высоцкий заявил, что 31 мая будет завершено кредитование посевной кампании в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" и подведены итоги ее эффективности. В целом же за три месяца более 10 тысяч аграриев получили финансирование более чем на 30 млрд грн.

По его словам, министерство хочет расширить перечень тех, кто может получить кредиты под государственные гарантии, включив в этот перечень перерабатывающие предприятия.

"Предприятия, работающие в этой сфере, благодаря портфельным гарантиям смогут выкупить у с/х товаропроизводителей определенный запас их продукции, а последние, в свою очередь, смогут погасить часть тела кредита", - добавил директор финансово-экономического департамента Баграт Ахиджанов.