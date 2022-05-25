Счетная палата призвала европейские высшие органы аудита помочь оценить ущерб от войны

Украина рассчитывает на поддержку высших органов аудита Европы в вопросе оценки ущерба, нанесенного войной.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на встрече руководителей высших органов аудита – членов EUROSAI в Праге.

"Я бы очень хотел говорить сегодня об обмене опытом и лучшими практиками, о планах на будущее и достижениях Целей устойчивого развития. Но о каком мировом развитии и достижениях глобальных целей можно вообще говорить в отсутствие мира? Сегодня 90 дней, как Украина из-за полномасштабной войны россии нет мира", - сказал Пацкан.

Он добавил, что происходящие в Украине события влияют на политические, экономические и финансовые процессы и в Европе, и далеко за ее пределами.

"Глобальная влияние войны, развязанной россией, очевидна. И выход один – общими усилиями остановить агрессора и достичь мира.

Поэтому призываю вас как можно быстрее определить среди приоритетов деятельности EUROSAI необходимость объединения усилий по надлежащей оценке глобального влияния нападения россии на Украину, оценке ущерба, причиненного войной, и выработке для правительств наших государств рекомендаций по оптимальным путям преодоления этого кризиса", - заявил глава Счетной палаты.

"Еженедельная прямая потеря нашей экономики из-за разрушения и повреждения гражданских и военных объектов возрастает ориентировочно на 4,5 млрд долл. Общие потери экономики Украины из-за войны гораздо больше и уже, по приблизительным расчетам, составляют по меньшей мере 600 млрд долл.

Поэтому россия, уже признанная страной-агрессором, должна нести ответственность за свои действия. И не менее важный вопрос - определение масштабов ущерба, причиненного агрессором нашему государству и обоснование требований по объему и формам возмещения ущерба", - добавил Пацкан.

EUROSAI – европейская организация высших органов аудита, созданная в 1990 году. На сегодняшний день объединяет 51 ВОА (50 ВОА стран Европы и Европейский суд аудиторов). Счетная палата является полноправным членом EUROSAI с 1999 года.

Экономическая правда