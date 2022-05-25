Корейская Daewoo расторгла контракт на строительство LNG-танкеров для РФ
Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство трех LNG-танкеров по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" российской частной компании "Новатэк".
Об этом пишет "Коммерсант".
Причиной стало просрочка платежа по контракту со стороны судоходной компании.
По данным издания TradeWinds, речь идет о танкерах для проекта "Арктик СПГ-2", это подтверждают и источники "Ъ".
Газета напоминает, что DSME построила для НОВАТЭК весь флот для проекта "Ямал СПГ" – 15 танкеров Arc7.
"В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведен в установленные сроки, мы сообщили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав", - говорится в сообщении DSME.
Несмотря на то, что платеж был нарушен только по одному из трех СПГ-танкеров, заказанных "Совкомфлотом", контракт планируется расторгнуть полностью, утверждает один из собеседников газеты.
Предполагалось, что верфь сдаст танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла $872 млн за три судна.
При этом "Совкомфлот" не смог рассчитаться на заказ, вероятно, из-за проблем с проведением платежей, возникших после того, как компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании из-за войны в Украине.
В самом "Совкомфлоте" сообщили, что не комментируют коммерческие контракты, в НОВАТЭКе не ответили на запрос.
Собеседники газеты говорят, что российская верфь "Звезда" может не сдать заказ вовремя, учитывая, что в России LNG-танкеры никогда не строились.
"Звезда" собиралась строить танкеры в кооперации с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries (SHI), что может повлиять на перспективы реализации проекта. В марте ЕС ввел против российского судостроения технологические санкции, запретив поставки практически всей номенклатуры оборудования.
Экономическая правда
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