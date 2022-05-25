Все разделы
Укр / Рус

Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи – глава Минэнерго

Среда, 25 мая 2022, 16:42 - Алексей Павлыш

Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с и. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Стороны обсудили текущую ситуацию в энергосекторе Украины, планы обновления энергетической инфраструктуры и перспективы будущего развития энергетики.

По словам Галущенко, у Украины есть значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ", - отметил министр. 

Он также сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны.

"Герман Галущенко также отметил необходимость обеспечения ядерной безопасности и деоккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас захвачена российскими войсками. Во время встречи стороны обсудили в том числе вопросы санкций против россии в нефтегазовой сфере", - добавили в Минэнерго.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

энергетика газ Украина
Материалы по теме
Усиление Европы. Как ЕС будет отказываться от российских углеводородов и чем поможет Украина 24 мая 2022, 13:55
В Германии разрешили в критической ситуации экспроприировать энергокомпании 20 мая 2022, 15:12
Польские компании передали Украине 20 вагонов с электрооборудованием 19 мая 2022, 16:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте