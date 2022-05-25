Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи – глава Минэнерго
Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с и. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.
Стороны обсудили текущую ситуацию в энергосекторе Украины, планы обновления энергетической инфраструктуры и перспективы будущего развития энергетики.
По словам Галущенко, у Украины есть значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.
"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ", - отметил министр.
Он также сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны.
"Герман Галущенко также отметил необходимость обеспечения ядерной безопасности и деоккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас захвачена российскими войсками. Во время встречи стороны обсудили в том числе вопросы санкций против россии в нефтегазовой сфере", - добавили в Минэнерго.
Экономическая правда
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