Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи – глава Минэнерго

Украина намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с и. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Стороны обсудили текущую ситуацию в энергосекторе Украины, планы обновления энергетической инфраструктуры и перспективы будущего развития энергетики.

По словам Галущенко, у Украины есть значительный потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ", - отметил министр.

Он также сообщил о намерении Украины снижать потребление газа до уровня собственной добычи и продолжать переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны.

"Герман Галущенко также отметил необходимость обеспечения ядерной безопасности и деоккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас захвачена российскими войсками. Во время встречи стороны обсудили в том числе вопросы санкций против россии в нефтегазовой сфере", - добавили в Минэнерго.

Экономическая правда