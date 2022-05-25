Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor вышла из всех общих с РФ проектов
Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor объявила, что вышла из всех общих с РФ проектов.
Об этом говорится в заявлении компании от 25 мая.
"27 февраля 2022 года Equinor решила начать процесс выхода из совместных предприятий компании в России.
С тех пор Equinor прекратила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила о списании на 1,08 миллиарда долларов на балансе на 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Equinor передала свою долю в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из проекта "Харьяга".
"Выход из всех совместных предприятий завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России", - заверили в компании.
Экономическая правда
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