В Украине застройщики возобновили работы в 50% жилых комплексов
92% жилых комплексов Черкасской области возобновили работы на строительных площадках – это самый высокий результат в Украине.
Об этом говорится в результатах исследования компании ЛУН.
По состоянию на конец мая в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство полностью заморожено.
Первые возобновления строительств отмечены в Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене. 17% жилых комплексов в Киеве возобновили работы, еще 20% – в Киевской области, в том числе в Буче и Ирпене.
Среди западных регионов наименьшая доля восстановления в Черновицкой области, там строительство было возобновлено в 62% ЖК. Наибольшая доля восстановления в Закарпатской и Волынской областях, там она составляет 88%.
В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.
В расчете доли возобновления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале.
Экономическая правда
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