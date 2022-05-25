В Украине застройщики возобновили работы в 50% жилых комплексов

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92% жилых комплексов Черкасской области возобновили работы на строительных площадках – это самый высокий результат в Украине.

Об этом говорится в результатах исследования компании ЛУН.

По состоянию на конец мая в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство полностью заморожено.

Первые возобновления строительств отмечены в Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене. 17% жилых комплексов в Киеве возобновили работы, еще 20% – в Киевской области, в том числе в Буче и Ирпене.

Среди западных регионов наименьшая доля восстановления в Черновицкой области, там строительство было возобновлено в 62% ЖК. Наибольшая доля восстановления в Закарпатской и Волынской областях, там она составляет 88%.

В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.

В расчете доли возобновления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале.

Экономическая правда