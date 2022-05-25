Укрпошта открыла онлайн-магазин на eBay

укрпошта

Укрпошта первой из почтовых операторов мира открыла онлайн-магазин на международном маркетплейсе eBay.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

С 25 мая магазин доступен по ссылке.

Там можно приобрести свитшоты с изображением марки "Русский военный корабль, иди…!", такие же магниты, новые марки "Русский военный корабль… ВСЕ!" и другую филателистическую продукцию.

Онлайн-покупки на маркетплейсе предполагают благотворительную составляющую. 5 долларов с каждого заказа с маркой Укрпошта переведет на счет благотворительного фонда KSE Foundation.

"За последний месяц марки Укрпочты стали популярны не только в Украине, но и в мире. И я знаю, что многие иностранцы хотят приобрести памятные марки. Для их удобства мы запустили магазин на eBay, позволяющий совершить покупку из любого уголка мира", – прокомментировал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

Ebay – одна из крупнейших торговых платформ, объединяющая более 147 млн активных покупателей в 190 странах.

Экономическая правда