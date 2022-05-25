В РФ ожидают падения экспорта труб более чем на 30%

Российские производители труб ожидают падения экспорта продукции из РФ в 2022 году на 34% – до 1,06 млн тонн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Фонда развития трубной промышленности.

Учредителями Фонда являются 8 крупнейших заводов-производителей труб, выпускающих 65-70% всех труб в РФ.

Участники рынка признают, что в структуре портфеля заказов доля заграничных поставок ниже, чем в предыдущие годы.

Кроме этого, экспорт труб сокращается из-за полного прекращения или снижения поставок в страны, которых в РФ называют "недружественными" (осудившие вторжение РФ в Украину и введшие санкции против агрессора).

В середине марта ЕС ввел запрет на импорт стальной продукции из России, включая обширный сортамент бесшовных и сварных труб. За неделю до этого Дмитрий Пумпянский, главный владелец ТМК (он контролировал 90,6% компании через TMK Steel Holding Ltd) попал под санкции ЕС. После этого бизнесмен вышел из бенефициаров и состав совета директоров компании.

В то же время, по данным Федеральной таможенной службы РФ, страны ЕС почти не входили в топ-10 направлений по экспорту российских труб в 2021 году. Их крупнейшими потребителями за рубежом по итогам года были Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

"Объем экспорта российских труб в ЕС традиционно по большинству позиций был невелик, потому что более 20 лет там действуют антидемпинговые пошлины по российским бесшовным трубам", - говорит представитель ФРТП.

При этом, из стран, которые РФ называет "недружественными", больше всего российской трубной продукции покупали США: до начала войны в Украине в стране не было значительных торговых барьеров для российских труб.

"Прямого запрета на импорт продукции из России в Штатах по-прежнему нет. Но сейчас российские поставщики все же сталкиваются со сложностями в реализации своей продукции в США", - говорится в статье.

В настоящее время трубные компании РФ ведут работу по переориентации экспорта труб - работа, в частности, ведется с потенциальными клиентами в Средней Азии, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экономическая правда