Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок
Крупнейший британский производитель одежды Marks&Spencer заявил, что полностью выйдет из российского рынка после вторжения РФ в Украину.
Об этом пишет BBC.
Компания прекратила поставки в Россию еще в марте, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.
После переговоров Marks&Spencer решила отказаться от российской франшизы, добавляет ВВС.
Ритейлер имеет 1200 сотрудников и 48 магазинов в России, которыми управляет турецкая компания FiBA.
M&S, раскритикованная за то, что она не вышла из России в начале войны, заявила, что после выхода потеряет 31 миллион фунтов стерлингов.
Экономическая правда
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