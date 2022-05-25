Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок

Крупнейший британский производитель одежды Marks&Spencer заявил, что полностью выйдет из российского рынка после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет BBC.

Компания прекратила поставки в Россию еще в марте, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.

После переговоров Marks&Spencer решила отказаться от российской франшизы, добавляет ВВС.

Ритейлер имеет 1200 сотрудников и 48 магазинов в России, которыми управляет турецкая компания FiBA.

M&S, раскритикованная за то, что она не вышла из России в начале войны, заявила, что после выхода потеряет 31 миллион фунтов стерлингов.

Экономическая правда