УЗ улучшает пригородное сообщение в Харьковской области: график поездов
Среда, 25 мая 2022, 10:27 -
Укрзализныця сообщила, что улучшает пригородное сообщение в Харьковской области.
Об этом пишет пресс-служба компании в Telegram.
Отныне будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6701 и №6705 Харьков – Змиев. Отправка из Харькова в 4:05 и 17:17, прибытие в Змиев в 5:38 и 18:58.
- №6702 и 6704 Змиев – Харьков. Отправка из Змеива в 6:00 и 19:14, прибытие в Харьков в 7:45 и 20:42 соответственно.
- №6173 и №6175 Рогозянка – Харьков. Отправка из Рогозянки в 6:10 и 19:25, прибытие в Харьков в 7:30 и 20:40.
- №6174 и №6176 Харьков – Рогозянка. Отправка из Харькова в 8:20 и 17:00, прибытие в Рогозянку в 10:25 и 19:05.
Экономическая правда
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