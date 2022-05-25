ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу
Объединенные Арабские Эмираты начали отправлять редкие грузы в Европу, где покупатели нефти отказываются от импорта из России после ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением французской TotalEnergies SA, плывет в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 миллиона баррелей нефти на борту, пишет агентство со ссылкой на данные по сервисам отслеживания танкеров.
Эта же компания также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также пройдет в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.
Последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обвала рынка нефти, подчеркивает Bloomberg.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"