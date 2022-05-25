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ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу

Среда, 25 мая 2022, 09:55 - Алексей Павлыш

Объединенные Арабские Эмираты начали отправлять редкие грузы в Европу, где покупатели нефти отказываются от импорта из России после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением французской TotalEnergies SA, плывет в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 миллиона баррелей нефти на борту, пишет агентство со ссылкой на данные по сервисам отслеживания танкеров.

Эта же компания также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также пройдет в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

Последний раз нефть из ОАЭ была доставлена ​​в Европу два года назад - в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обвала рынка нефти, подчеркивает Bloomberg.

Экономическая правда

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ОАЭ нефть Россия Европа
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