Google первым получил от Украины "Отличие мира"

Корпорация Google первой получила от Украины "Отличие мира" - 24 мая ее вице-президенту компании Карану Бхатия вручил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

"Вчера я имел честь вручить ее лично вице-президенту компании - Карану Бхатия.

Это особая награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. А также для правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину", - заявил министр.

По его словам, вклад корпорации в победу Украины неоценим.

"Google одним из первых присоединился к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России.

Корпорация поддержала нас и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для аккаунтов украинцев от кибератак. А их сотрудники совершили миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн", - напомнил Федоров.

Экономическая правда