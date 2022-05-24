Украина получила от Японии около 100 миллионов долларов

Украина получила 13 млрд иен (100 млн долларов) в рамках кредитного соглашения на льготных условиях.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.

Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.

Напоминаем:

16 мая 2022 года Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" подписали соответствующее кредитное соглашение.