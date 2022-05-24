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Украина получит от немецкого госбанка 150 миллионов евро кредита: куда пойдут деньги

Вторник, 24 мая 2022, 18:35 - Алексей Павлыш

Немецкий госбанк развития KfW (Кредитное учреждение для восстановления) и Министерство финансов подписали соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 150 млн евро для финансирования социальных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и директор KfW по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелько.

Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования ссуды на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития, пояснили в Минфине.

"Привлеченные средства обеспечат стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил Марченко.

Согласно условиям сделки, кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет).

Минфин напомнил, что в рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 в государственный бюджет был привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.

Экономическая правда

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Украина Германия финансы кредит
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