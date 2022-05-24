В Харькове возобновили работу метро: график работы

Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала войны.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"Первые поезда сейчас курсируют с интервалом движения 30 минут", – говорится в сообщении.

По словам городского головы Игоря Терехова, уже завтра (25 мая) на Холодногорско-Заводской линии интервал сократится до 10 мин., а на остальных ветвях – до 15 мин.

По его словам, сейчас на линии нельзя выпустить большее количество поездов, поскольку вражеская армия бомбила депо, а часть вагонов пострадала.

Поезда в метро курсируют по всем направлениям, кроме участка от ст. м. "Академика Павлова" до ст. м. "Героев труда".

"С другой стороны, ст. м. "Госпром" работает только как пересадочный узел, то есть зайти на станцию ​​и выйти из нее нельзя, а можно только перейти на ст. м. "Университет" и наоборот. График работы метрополитена для пассажиров – с 7:00 до 19:00", - добавили в горсовете.

Экономическая правда