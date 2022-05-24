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Украина получила от Нидерландов кредит почти на 80 миллионов евро

Вторник, 24 мая 2022, 17:47 - Алексей Павлыш

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной кредитный транш на 79,5 млн евро. Средства были предоставлены Нидерландами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Средства были предоставлены Нидерландами в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуда для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", - говорят в Минфине.

Отмечается, что эти средства позволят укрепить финансовую систему Украины, а также обеспечат дальнейшее финансирование социально-гуманитарных направлений.

В рамках соглашения кредит от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Экономическая правда

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Украина Минфин кредит Германия Нидерланды
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