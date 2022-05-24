Украина получила от Нидерландов кредит почти на 80 миллионов евро
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной кредитный транш на 79,5 млн евро. Средства были предоставлены Нидерландами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Средства были предоставлены Нидерландами в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительная ссуда для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", - говорят в Минфине.
Отмечается, что эти средства позволят укрепить финансовую систему Украины, а также обеспечат дальнейшее финансирование социально-гуманитарных направлений.
В рамках соглашения кредит от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.
Экономическая правда
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