ФРГ может возобновить работу угольных электростанций при прекращении поставок газа из России

Германия планирует вернуть в эксплуатацию электростанции, работающие на нефти и угле, в случае прекращения поставки газа из России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на указ, подготовленный министром экономики Германии Робертом Хабеком.

По данным издания, Хабек представит указ во вторник.

"Запрос на дополнительное генерирование электроэнергии на угле возможен только в случае недостатка газа или угрозы его недостатка и необходимости сокращения потребления газа при выработке электроэнергии", - говорится в документе.

Компания Uniper уже заявила, что может производить до 3 гигаватт электроэнергии из угля, чтобы усилить безопасность поставки, в то время как RWE AG заявила, что рассматривает, какие электростанции можно было бы снова включить.

В настоящее время Германия имеет в резерве 4,3 гигаватта угольной электрогенерации и 1,6 гигаватта нефтяной, добавляет Bloomberg.

Такой указ позволит правительству активировать угольные объекты без одобрения парламента на срок до шести месяцев.

Европа закупает у России два вида угля - сжигаемый на электростанциях энергетический и металлургический, используемый для производства стали.

Доля России в импорте энергетического угля ЕС составляет около 70%, причем Германия и Польша особенно от него зависят, напоминает агентство.

Напомним:

Бундесрат – представительство федеральных земель Германии – одобрил поправку в закон об энергетической безопасности, предусматривающий возможность национализации энергетических компаний в исключительных ситуациях.

Сообщалось, что Германия готовится к внезапной остановке поставок российского газа – разрабатывает план действий, который она реализует в таком случае.

Экономическая правда