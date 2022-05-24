Пресс-секретарь главы "Газпрома" стал главой совета директоров VK
Пресс-секретарь председателя правления российского газового монополиста "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов стал председателем совета директоров VK.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление компании.
Сергей Куприянов входил в состав совета директоров VK с декабря 2021 года.
Куприянов также занимает должность пресс-секретаря главы правления "Газпрома" Алексея Миллера с 2003 года.
Также на должность неисполнительного директора назначили Марию Зыбину, являющуюся исполнительным вице-президентом "Газпромбанка", где отвечает за управление цифровыми активами.
12 мая пост главы совета директоров VK покинул соучредитель компании Дмитрий Гришин. Он занимал этот пост с 2012 года.
VK (до 12 октября 2021 года – Mail.ru Group, к 2010 году – Digital Sky Technologies) – российская технологическая корпорация. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru".
Экономическая правда
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