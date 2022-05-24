Опасаются диверсий: Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов – СМИ

Российские компании начали увольнять украинских ИТ-специалистов или переводить их на более "низкие" должности.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники рынка.

Информацию подтвердил директор АНО Информационная культура Иван Бегтин.

Он предположил, что такое негласное требование исходит от государственных заказчиков, с которыми работают компании. О каких именно компаниях идет речь, собеседники издания не уточняют.

"Случаи таких увольнений также обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума (проходил с 18 по 20 мая), убедился корреспондент РБК. По словам одного из них, украинских IТ-специалистов увольняют, опасаясь диверсий.

По словам источника РБК на рынке кибербезопасности, службы внутренней безопасности в компаниях сейчас "особо внимательно следят за сотрудниками, которые сами или их родственники являются гражданами Украины", и рекомендуют не работать с такими специалистами или "берут их на карандаш", - говорится в статье.

В первую очередь это касается сотрудников, имеющих доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры, сказал собеседник.

По словам Бегтина, украинских IТ-специалистов было не так много в России и "чаще они или работали на аутсорсе, или работали на оффшорных программистов после того, как те начали активно перебираться в Украину после 2014 года".

При этом ряд опрошенных изданием крупных российских компаний опровергли наличие у них сотрудников украинцев и их увольнение.

Экономическая правда