Курс британского фунта снижается на опасениях рецессии

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Британский фунт стерлингов упал на 1% на слабых экономических показателях и бегства инвесторов в государственные облигации из-за опасения по поводу рецессии.

Об этом пишет Bloomberg.

Трейдеры воздержались от ставок на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, учитывая риск того, что более высокая стоимость заимствований остановит экономический рост.

Фунт упал почти на 1% по отношению к доллару, отменив рост понедельника и сделав его самой волатильной валютой Группы 10 на этой неделе.

Трейдеры влезли в краткосрочные государственные долговые обязательства, что привело к снижению доходности двухлетних ценных бумаг на 12 базисных пунктов до 1,45%, что стало самым большим падением за две недели.

Денежные рынки ожидают примерно на 15 базисных пунктов меньшего повышения ставок в этом году после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бэйли заявил, что кризис стоимости жизни будет учитываться при принятии политических решений.

Индекс роста частного сектора S&P Global неожиданно упал в мае до уровней, которые в последний раз наблюдались в феврале 2021 года. Скорость замедления была четвертой по величине за всю историю наблюдений и хуже, чем когда-либо до начала пандемии.

"Это ошеломляющее снижение за такой короткий период времени", — сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик, добавив, что в этом году в Великобритании, вероятно, наступит техническая рецессия.

По словам руководителя отдела валютного анализа в Monex Europe Саймона Харви, эти данные дают политикам возможность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании. Банк Англии уже провел четыре последовательных повышения ставок, чтобы справиться с растущей инфляцией.