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Крупнейший киевский застройщик запустит стройплощадки 1 июня

Вторник, 24 мая 2022, 13:57 - Cергей Мельник
 
Киевгорстрой

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла решение возобновить работы отдельных департаментов "Киевгорстроя" с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

"Главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах", – говорится в сообщении.

"Основные сложности связаны с отсутствием строителей, нехваткой стройматериалов и комплектующих. Вопросом остается их дальнейшая стоимость, а также логистика", – добавили в КГС.

Также начнет работу центральный офис компании и отделы продаж.

В компании добавляют, что в Киеве все еще сохраняется вероятность ракетных обстрелов, поэтому КГС возобновит работы на всех строительных площадках позже.

Экономическая правда

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