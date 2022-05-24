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В море из-за санкций застряло рекордное количество российской нефти – Reuters

Вторник, 24 мая 2022, 10:27 - Алексей Павлыш

Около 62 млн баррелей (рекордное количество) российской нефти Urals находятся в судах в море: трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

"Соединенные Штаты и другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения в Украину, а другие избегали приобретения грузов, опасаясь будущих санкций. Европейская комиссия рассматривает эмбарго на российскую нефть", – напоминает агентство.

Объем сырой нефти Urals в море втрое превышает средний довоенный, говорят в Vortexa.

"Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не показывают полной истории", - сказал эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

"Российская нефть в море продолжает скапливаться", - подчеркнул он.

Количество грузов Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества – это также новый максимум, добавил Сейгл.

Часть нефти может находиться в пути к нераскрытым покупателям, а другая может быть непроданным грузом, говорят трейдеры.

Экономическая правда

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нефть Россия санкции
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