Ритейлеры Apple в РФ начали закрывать магазины из-за дефицита товара

Официальные ритейлеры Apple в России – re:Store и iPort – начали закрывать магазины, перенаправляя дефицитную технику в точки с более высоким трафиком.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Отмечается, что авторизованные дилеры Apple, среди которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.

Розничная сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) начала закрывать магазины в Москве и регионах, iPort – в Санкт-Петербурге.

По данным газеты, в минувшие выходные перестал работать магазин re:Store в ТЦ "Фестиваль" на Мичуринском проспекте, неделей ранее - на Кутузовском проспекте. По информации, опубликованной компанией на сайте, "временно закрыты" восемь точек в Москве и часть в регионах – Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.

Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.

Собеседник на рынке недвижимости рассказал, что IRG остановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику.

"Ритейлер договаривается с владельцами помещений о прекращении работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках", - сказал он.

Другой источник предположил, что компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник среди управляющих ТЦ сообщил, что ему неизвестно о расторжении договоров аренды.

На сайте iPort (компания "Портативная техника" зарегистрирована в 2005 году в Санкт-Петербурге, принадлежит Андрею Годунову) сообщается, что она "временно закрыла по техническим причинам" четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах.

В iPort не ответили на запрос газеты.

Официальным продавцом оборудования Apple в России также является Cstore (принадлежит "Связному", около 30 магазинов), в этой компании отказались от комментариев.

По словам собеседника на рынке дистрибьюции электроники, основная причина закрытия магазинов техники Apple - дефицит товара и снижение спроса на смартфоны. Продажа смартфонов в России в апреле снизилась, по данным ритейлеров, на 30%, а преимущества пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.

При этом с наличием техники американского бренда на складах сейчас ситуация самая плохая, отметил собеседник - запасов "хватит только до третьего квартала".

По словам собеседника, re:Store и iPort опасаются продавать товары, ввозимые по схеме параллельного импорта, поскольку рассчитывают на возобновление отношений с Apple.

Экономическая правда