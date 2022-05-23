Xbox официально запустится в Украине
Понедельник, 23 мая 2022, 21:45 -
Игровой дивизион Microsoft Xbox официально запустится в Украине, появятся украинские аккаунты, а у консолей – украинский язык.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, он договорился об этом на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.
Кроме того, команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии во время восстановления и будет сотрудничать по документированию военных преступлений РФ.
Напоминаем:
Microsoft своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн дол. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании и оборудованию.
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