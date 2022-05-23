Игровой дивизион Microsoft Xbox официально запустится в Украине, появятся украинские аккаунты, а у консолей – украинский язык.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, он договорился об этом на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

Кроме того, команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии во время восстановления и будет сотрудничать по документированию военных преступлений РФ.

Напоминаем:

Microsoft своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн дол. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании и оборудованию.