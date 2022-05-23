Банковский сектор остается операционно прибыльным

Чистая операционная прибыль банковского сектора по результатам четырех месяцев 2022 года выросла на 10%, несмотря на сокращение этого показателя в марте-апреле.

Об этом сообщает НБУ.

Но из-за существенных отчислений в резервы чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 млрд.

Так, резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года – до 32,7 млрд, из них 83% или 27 млрд были сформированы в марте-апреле.

Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22%. А доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд, расходы – на 53% до 96,0 млрд.