Правительство уволило главу Укртранснафты

Ни Янукович, ни китайцы, ни российские оккупанты Миколайчука не сломали. История швейного предприятия "Броно" Несмотря на все испытания, которые могли похоронить его любимое дело, небольшой предприниматель из Славутича никогда не опускал рук, продолжает работать, помогать армии и производить нужный товар. (укр)

Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого получается Способен ли речной, железнодорожный и автомобильный транспорт компенсировать Украине потери из-за заблокированных морских портов, могут ли с этим помочь страны ЕС и как это влияет на торговлю страны. (укр)