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Правительство уволило главу Укртранснафты

Понедельник, 23 мая 2022, 21:17 - Илья Колдомасов

Правительство уволило Николая Гавриленко с должности гендиректора Укртранснафты и назначило на его место Владимира Цепенду.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Цепенда до назначения работал начальником управления закупок Укртрансгаза.

Напоминаем:


Николай Гавриленко с января 2019 года в Нафтогазе возглавлял дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы.

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Экономическая правда
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