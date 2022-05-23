Правительство уволило главу Укртранснафты
Понедельник, 23 мая 2022, 21:17 -
Правительство уволило Николая Гавриленко с должности гендиректора Укртранснафты и назначило на его место Владимира Цепенду.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Цепенда до назначения работал начальником управления закупок Укртрансгаза.
Напоминаем:
Николай Гавриленко с января 2019 года в Нафтогазе возглавлял дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы.
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